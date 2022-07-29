Житель Нефтеюганска отправится в колонию за попытку сбыть десятки свертков с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске осудили 28-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержали злоумышленника в ноябре 2021 года после поступившей информации о его причастности к незаконному обороту запрещенных веществ.

- При личном досмотре у мужчины обнаружили сверток с веществом темного цвета, которое, по результатам экспертизы, оказалось гашишем массой 1,2 грамма. В ходе дальнейшего обыска, проведенного в квартире нефтеюганца, правоохранители обнаружили несколько десятков свертков с наркотическим средством. Общая масса изъятого составила 20,6 грамма, - уточнили в ведомстве.

После этого мужчина признался, что хотел сбыть наркотики на территории города через тайники-закладки.

В итоге суд признал горожанина виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», приговорив его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.