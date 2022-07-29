В Югре отменили режим ЧС из-за лесных пожаров, заменив его особым противопожарным режимом Фото: Вера Зенина

Власти Югры отменили режим ЧС из-за лесных пожаров, заменив его особым противопожарным режимом и запретом на посещение лесов. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правительства 29 июля 2022 года.

«Ввести с 29 июля 2022 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры особый противопожарный режим», - сказано в документе.

В связи с этим в регионе начинают действовать следующие запреты:

1. Запрещается сжигать мусор, сухую травянистую растительность, солому и пожнивные остатки, применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения.

2. Гражданам запрещается посещать леса и въезжать в них на автотранспорте, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек.

3. Запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания).