Коронавирус в Югре, последние новости на 29 июля 2022 года: заразились 92 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 92 человека в 14 муниципалитетах, а именно:

Фото: оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 2 человека, с симптомами ОРВИ - 90, в бессимптомной форме - 0. В медучреждения округа госпитализировано 5 жителей.

За весь период в регионе подтверждено 212 340 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 209 197 человек, скончались - 2 557.

В России выявлено 11 422 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 723. Всего в стране зарегистрировано 18 576 973 случая. Излечились от коронавируса 4 670 человек, скончались - 39.