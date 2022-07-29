В Сургуте осудят заместителя завхоза детского сада, погоревшего на взятке

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Сургуте осудят 33-летнюю работницу детского сада, обвиняемую в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По версии следствия, обвиняемая, занимая должность заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе одного из детских садов города, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года получила от одного из предпринимателей взятку в 194 тысячи рублей. За эти деньги она должна была обеспечить заключение договора с его фирмой о поставке товаров бытового назначения, в том числе по выгодной для предпринимателя цене, а также беспрепятственную приемку и оплату поставок, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемая признала вину, но это не поможет ей избежать наказания. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.