Рецидивистка из Сургута надолго отправится в колонию за убийство пожилой женщины

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Сургуте осудили 32-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве малознакомой женщины. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 19 октября 2021 года в вечернее время, когда злоумышленница находилась в алкогольном опьянении.

- Установлено, что в квартире одного из домов по ул. Университетская между подсудимой и потерпевшей произошел бытовой конфликт. Из-за раздражительного поведения 62-летней малознакомой компаньонши, сургутянка нанесла ей не менее семи ударов руками в голову, после чего - не менее двух ударов кухонным ножом в область шеи сзади. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - добавили в ведомстве.

Далее злоумышленница рассказала обо всем соседям, а те, в свою очередь, вызвали полицию. В ходе расследования стало известно, что горожанка уже была судима за покушение на убийство малолетнего и угрозу убийством.

В итоге суд приговорил ее к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.