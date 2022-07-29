Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Полиция Югры выявила несколько фактов незаконного хранения оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в Советском, в ходе осмотра частного дома 55-летнего жителя, была обнаружена банка с с сыпучим веществом, которое, как установили эксперты, оказалось взрывчатым веществом метательного действия - бездымный порох массой более 127 граммов.

Подозреваемый признался полицейским, что приобрел опасное вещество у знакомого и хранил его у себя дома, не имея специального разрешения.

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Мегионе у местного жителя 1958 года рождения изъято восемь патронов. Они достались ему в качестве подарка от старого знакомого.

В Нижневартовске местный житель 1979 года рождения хранил в гараже патроны и обрез ружья, которые нашел и не решился выбросить.

А у жителя Кондинского района были изъяты ружье, более 740 граммов пороха и компоненты для снаряжения боеприпасов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.