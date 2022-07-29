Во дворе Ханты-Мансийска не смогли разъехаться две легковушки

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Ханты-Мансийске столкнулись две легковушки. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 28 июля на ул. Пионерская.

- По предварительным данным, 55-летний мужчина, управляя автомобилем «Nissan», нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не учел боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Volkswagen» под управлением 57-летнего мужчины, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших, повреждения получили лишь автомобили.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей в состоянии опьянения, 5 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 29 водителей, за нарушение правил перевозки детей - 55.