В Ханты-Мансийске появился новый арт-объект - гигантская мохнатая шишка

Фото: департамент общественных и внешних связей Югры

Жители Ханты-Мансийска и ребята из Макеевки, которые сейчас отдыхают в окружной столице, приняли участие в создании и открытии необычного арт-объекта - огромной зеленой шишки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента общественных и внешних связей Югры.

- Идея такой интересной конструкции принадлежит команде студентов, принимавших участие в югорской Студвесне. Ребятам хотелось отметить прошлогоднее достижение региона, когда Югра побила рекорд по сбору шишек, - уточнили в ведомстве.

Фото: департамент общественных и внешних связей Югры

Установили арт-объект на площадке форума «УТРО». Теперь он - символ комьюнити-форума и претендент в Книгу рекордов России (туда его занесут 2 августа).

Исполнительный директор форума «УТРО» Виталий Андреев провел для гостей экскурсию по площадкам форумного городка, рассказал о сюрпризах и хедлайнерах события, а также о том, что ждет 500 молодых форумчан из разных уголков страны, ДНР и ЛНР. - Понравились мамонты и другие животные. Меня удивило, какие они большие! А еще понравился лес, тут так много деревьев, - поделилась юная участница презентации Настя Федорищева.