В Сургуте появится сквер со скамейками в виде сердец

Фото: личная страница Андрея Филатова в соцсети

В Сургуте появится еще одно общественное пространство, где можно будет отдохнуть, провести время с семьей и друзьями - новый сквер. Как сообщил глава города Андрей Филатов, его уже начинают строить рядом с Дворцорм торжеств.

- Еще одно общественное пространство должно появиться в Сургуте. Рядом с Дворцом торжеств начинаем строить новый сквер. Работы пройдут в два этапа, - прокомментировал он.

Фото: личная страница Андрея Филатова в соцсети

В этом году планируется оборудовать парковку, установить скамьи в виде сердца, ворота, лестницу со стороны Дворца торжеств и другие элементы.

В следующем году на объекте планируется обустройство тротуаров, монтаж опор освещения и установка системы видеонаблюдения.

Полностью работы завершатся к концу лета следующего года.