Энергетики повысили надежность электроснабжения югорского центра нефтедобычи с 35-летней историей

Фото: «Россети Тюмень»

Специалисты «Россети Тюмень» завершили плановые работы на подстанции, питающей объекты Омбинского месторождения нефти в ХМАО-Югре, разработку которого ведет «Роснефть». Сотрудники компании отремонтировали открытое распределительное устройство 35 кВ на высоковольтном центре питания «Лосинка».

Основные работы проводились на коммутационных аппаратах, предназначенных для оперативного включения и отключения электрооборудования. В ходе ремонта специалисты заменили на разъединителях 96 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на полимерные аналоги. Новые устройства отличаются высокими показателями термостойкости, механической прочности и защиты от перенапряжений. Кроме того, энергетики выполнили ремонт 7 масляных выключателей.

В итоге новое оборудование и проведенные работы позволят обеспечить надежное функционирование энергообъекта предстоящей зимой, когда температура в регионе опускается до - 60 градусов.

Ранее компания уже выполнила ремонты на ключевых центрах питания крупных нефтяных месторождений Югры - Мамонтовского, Усть-Балыкского и Приразломного.

Всего в 2022 году на ремонт и обслуживание электросетей Тюменского макрорегиона системообразующее электросетевое предприятие направит 3,87 млрд рублей.