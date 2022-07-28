Психически больной сургутянин зарезал незнакомого мужчину из-за сделанного замечания

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Сургуте осудят 41-летнего местного жителя, который убил незнакомого ему мужчину из-за замечания. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 18 мая 2022 года в районе дома 3А по ул. Дзержинского.

- Установлено, что злоумышленник убил проезжавшего мимо него 46-летнего велосипедиста из-за сделанного ему замечания о том, что он бросил на землю обертку от шоколадки. Воспылав к мужчине ненавистью, злоумышленник догнал его и всадил в спину нож, - уточнили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что в момент нанесения удара сургутянин не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, поскольку страдал хроническим психическим заболеванием,

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Прокурор намерен добиться того, чтобы горожанина направили на принудительное лечение.