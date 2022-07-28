К новому учебному году в Сургуте отремонтируют 18 школ и детских садов

Фото: администрация Сургута

К новому учебному году в Сургуте отремонтируют 18 образовательных учреждений: обновление ждет 12 школ и 6 детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Сейчас капитальный ремонт выполняется в гимназии «Лаборатория Салахова» и школе № 18. В ближайшее время работы начнутся в детском саду «Гусельки». На объектах отремонтируют кровлю, козырьки, крыльца, пожарные лестницы, заменят дверные блоки, перепрофилируют внутренние помещения под учебные кабинеты и группы раннего развития детей, - уточнили в ведомстве.

В остальных школах города проведут частичный ремонт помещений. Известно, что изменения коснутся и прилегающих территории. Так, в школе № 29 планируется замена ограждения, а в школах № 9 и № 31 установят контрольно-пропускные пункты.

1 сентября в Сургуте за парты сядут более 56 тысяч школьников, в детские сады пойдут более 30 тысяч малышей.