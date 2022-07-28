Пыть-Яхский топиарный парк оказался одним из лучших на всероссийском конкурсе проектов

Фото: администрация Пыть-Яха

Топиарный парк «Ноев ковчег», расположенный в Пыть-Яхе, вошел в ТОР-12 инициатив югорчан на VI Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В заключительный этап конкурса прошли по 25 лучших проектов в каждой из четырех номинаций: «Общественное партнерство», «Общественное участие», «Самый оригинальный проект» и «Проект школьного и молодежного бюджетирования».

- Конкуренция была серьезной - всего на конкурс поступило 1 088 заявок из 61 субъекта федерации. Во второй этап попали проекты, за которое проголосовало больше всего людей, - подчеркнули в мэрии.

Теперь «Ноев ковчег» будет представлять Югру в номинации «Самый оригинальный проект», вместе с еще пятью инициативными проектами из Сургутского и Нижневартовского районов, Советского и Когалыма.

Итоги второго этапа конкурса и торжественное награждение победителей состоится в сентябре 2022 года. Они получат по 100 тысяч рублей на реализацию новых инициативных проектов.