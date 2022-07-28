В Югре горят более 4 тысяч гектаров леса Фото: Вера Зенина

В Югре продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов, на 28 июля зарегистрировано 18 возгораний на площади 4004,2 гектара, из них 11 локализованы - 3329,5 гектара.

- Сегодня в автономном округе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, - прокомментировали в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 210 лесных пожаров площадью 15 802,49 гектара и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5374,8 гектара, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны региона.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом, позвонив на любой из телефонов:

- специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46;

- прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00;

- служба экстренного реагирования 112.