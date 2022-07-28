Сургутские медики спасли недоношенную девочку, у которой развился некроз кишечника

Фото: департамент здравоохранения Югры

Медики Югры с успехом выхаживают недоношенных малышей. Недавно «Комсомолка» писала о том, что в одном из роддомов региона на свет появились девочки-тройняшки, которым понадобилась медицинская помощь из-за маленького веса.

А теперь специалисты хирургического отделения Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства выходили еще одну малышку, родившуюся на 28 неделе с массой всего 1 килограмм 100 граммов.

- У крохотной пациентки развилось опасное заболевание, характерное для недоношенных детей, повлекшее некроз обширной части кишечника. Целый месяц врачи боролись за жизнь малышки, проведя три операции, сейчас, когда состояние стабилизировалось, приступили к реконструктивно-пластическим вмешательствам, то есть четвертой операции, - рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В центре есть все необходимое оборудование для диагностики и лечения пациентов. Отделение детской хирургии сотрудничает с диагностическими службами учреждения. Операционные оснащены современным видеоэндоскопическим оборудованием для выполнения вмешательств на органах грудной клетки, брюшной полости и даже в полостных системах головного мозга.