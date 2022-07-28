В Сургутском районе столкнулись легковушки: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На югорских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 27 июля на 5 километре автодороги «Северный обход г. Сургута» в Сургутском районе.

- По предварительным данным, 46-летний водитель «ВАЗ», проезжая нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю «Мазда» под управлением 28-летней женщины. В результате столкновения оба водителя и пассажир «ВАЗа», 46-летний мужчина, получили травмы, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки в Югре произошло 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения, 8 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

За выезд на полосу встречного движения привлечено 38 водителей, за нарушение правил перевозки детей - 54.