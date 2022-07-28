Украденные деньги с карты приятельницы могут обернуться для нефтеюганца годами тюрьмы Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске осудят местного жителя, который украл у своей знакомой крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, преступление произошло в сентябре 2021 года, когда злоумышленник, находясь на территории одного из дачных участков, тайно взял чужой сотовый телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн».

- С целью извлечения материальной выгоды, злоумышленник, через указанное приложение, перевел со счета потерпевшей на свою карту 36 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, - уточнили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый частично возместил женщине материальный ущерб, но это не помогло ему уйти от ответственности. Сейчас югорчанин обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.