Жилые дома и школы: глава Ханты-Мансийска отчитался о ходе строительных работ

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание штаба, участники которого рассмотрели реализацию программ по улучшению жилищных условий граждан, в том числе детей сирот, и строительство жилья в регионе.

Одним из отчитавшихся о своей работе стал глава Ханты-Мансийска Максима Ряшин. По его словам, всего на территории города строятся 66 объектов: 26 многоквартирных жилых дома, 5 зданий социального назначения, 26 коммерческих объектов и 8 объектов инженерной и дорожной инфраструктуры.

Годовой план ввода жилья на текущий год - 110 тысяч квадратных метров, в том числе: 15 многоквартирных домов площадью 85 тысяч квадратов и 25 тысяч квадратов индивидуальных жилых домов. А под комплексное развитие определены 14 территорий общей площадью 78 гектаров.

- Продолжаем строить школы. Сейчас одновременно возводят сразу три образовательных учреждения на 3 400 мест. Школа на Учхозе в сентябре уже откроет двери для ребятишек. Планируем приступить к строительству школ на 1 500 учащихся в микрорайоне СУ-967. Также приступаем к реконструкции двух детских садов вместимостью 530 мест: на «Учхозе» и «СУ- 967, - проинформировал Максим Ряшин.

Кроме того, в городе идет реконструкция двух канализационных насосных станций и газопровода вдоль улицы Тихая.