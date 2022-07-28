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Происшествия28 июля 2022 1:56

Погода в Югре на 28 июля 2022 года: выглянет солнце

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода в Югре на 28 июля

Погода в Югре на 28 июля

Фото: Вера Зенина

В четверг, 28 июля, по прогнозам метеорологов, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, по северо-западу до +4, днем +22...+27.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по Югре

Фото: МЧС России по Югре