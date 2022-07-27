Полицейские Югорска раскрыли кражу телефона с помощью селфи, сделанного преступником Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские Югорска раскрыли кражу мобильного телефона с помощью селфи, сделанного преступником. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, с заявлением о пропаже обратился мужчина 1984 года рождения. Он рассказал, что накануне познакомился с неким молодым человеком у магазина, а затем пригласил его к себе домой.

- Ночью, уходя из гостей от нового знакомого, подозреваемый увидел на веранде его частного дома телефон марки «Xiaomi» стоимостью около 14 тысяч рублей. Телефон фигурант присвоил себе, сим-карту владельца выкинул и установил свою, - уточнили в ведомстве.

Злоумышленника нашли в течение суток, им оказался неработающий югорчанин 1999 года рождения.

Делая селфи на «свой» новый телефон парень не знал, что все фото, благодаря настройкам, отображались в облачном хранилище владельца, просматривая которое, полноправный хозяин и увидел счастливое лицо вора.

Далее парня доставили в отделение для дачи показаний, а затем вручили повестку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас он обвиняется по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).