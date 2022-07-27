Ханты-Мансийск возглавил рейтинг устойчивого развития российских городов

Фото: администрация Ханты-Мансийска

По итогам ESG-рейтинга, составленного специалистами агентства «Эксперт РА», Ханты-Мансийск стал лидером по устойчивому развития российских городов. Отметим, что оценивались только административные центры регионов РФ. За основу брались 22 показателя, которые распределили по трем аспектам: экологический, социальный и показатель качества управления.

«Чемпионы ESG-оценки характеризуются, в основном, сильными социальными аспектами. Ахиллесовой пятой для многих городов стала экологическая часть. Единственный город, в котором все три компонента ESG находятся на высоком уровне - Ханты-Мансийск», - отмечается в исследовании.

Экологический аспект. Проведенный анализ показал, что окружной центр входит в топ-10 самых озелененных административных центров страны. Площадь зеленых насаждений от общей площади города составляет более 50%.

Социальный компонент ESG-повестки развития городов определяется следующими факторами: высокий уровень среднемесячной зарплаты к величине прожиточного минимума, естественный прирост населения, обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детсадах, высокие показатели по количеству лечебно-профилактических и спортивных сооружений, численность врачей и занимающихся детей в ДЮСШ. В Ханты-Мансийске все это на высоком уровне.

Качество управления. Для городов, занимающих ключевые позиции в рейтинге по качеству управления, характерны: высокий уровень открытости бюджетных данных, сбалансированное участие женщин и мужчин в принятии решений, высокий и умеренно высокий объем отгруженных товаров, выполненных услуг собственными силами на душу населения, умеренно высокий уровень дисциплины исполнения бюджета. По данному показателю Ханты-Мансийск занимает первое место.