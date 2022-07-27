Энергетики направили более 6,3 млн руб. на сохранение ценных промысловых рыб

Фото: «Россети Тюмень»

Энергетики выпустили свыше 269 тысяч мальков муксуна и краснокнижной стерляди в протоку Ендырская в ХМАО-Югре и реку Тобол в Тюменской области. На сохранение биоразнообразия Обь-Иртышского бассейна «Россети Тюмень» направили более 6,3 млн рублей.

Компенсационный выпуск рыб системообразующее электросетевое предприятие организовало во исполнение Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Ранее энергетики построили 4 воздушных линии электропередачи, пересекающие водные объекты ХМАО-Югры, в том числе крупные реки Иртыш, Конду и Березовую. В рамках принятых экологических обязательств энергокомпания заключила договор с Тюменским филиалом «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

Внесенную в Красную книгу России стерлядь специалисты растили в спецбассейнах ВНИРО в Тюменской области, а муксуна – в крупнейшем рыбопитомнике Югры – озере Айтор. Учет и выход выращенных мальков в «большую» воду провела профильная государственная комиссия.

Реализация экологических мероприятий и проектов осуществляется в «Россети Тюмень» на регулярной основе и способствует сохранению биоразнообразия в регионах присутствия. Так, в 2021 году для защиты птиц в Тюменском макрорегионе установлено 3,7 тысячи птицезащитных устройств на ЛЭП, а для восстановления лесов в ЯНАО высажено 2,8 млн семян сибирской сосны. За последние три года на охрану окружающей среды энергетики направили более 134 млн рублей.