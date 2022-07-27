Житель Лангепаса рискует угодить в колонию из-за скрытой камеры в квартире экс-супруги Фото: Ольга Крыльцова

В Лангепасе возбудили уголовное дело в отношении местного 36-летнего жителя, который тайно установил скрытую камеру в квартире бывшей супруги. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчина ревновал экс-жену и не хотел, чтобы нее появились новые поклонники.

- В начале июля 2022 года подозреваемый, имея доступ в квартиру бывшей супруги, тайно установил в ней камеру видеонаблюдения с функцией передачи данных через Интернет. С ее помощью он непрерывно наблюдал за жизнью женщины, продолжая ревновать ее к другим мужчинам, - уточнили в ведомстве.

Однако счастье югорчанина длилось недолго. В скором времени потерпевшая обнаружила камеру и заявила о произошедшем в полицию.

Сейчас ревнивец обвиняется по ч.1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Ему грозит до двух лет лишения свободы.