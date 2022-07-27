Коронавирус в Югре, последние новости на 27 июля 2022 года: заразился 41 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватил 41 человек в 14 муниципалитетах, а именно:

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - один человек, с симптомами ОРВИ - 38, в бессимптомной форме - 2. В медучреждения округа госпитализировано 8 жителей.

За весь период в регионе подтверждено 212 174 случая коронавируса. Выздоровел с начала пандемии 209 131 человек, скончались - 2 557.

В России выявлено 9 027 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 628. Всего в стране зарегистрировано 18 554 036 случаев. Излечились от коронавируса 5 115 человек, скончались - 36.