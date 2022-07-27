В Нижневартовске внедряют систему раздельного накопления отходов

Фото: личная страница Дмитрия Кощенко в соцсети

В Нижневартовске продолжают внедрять систему раздельного (двухконтейнерного) накопления твердых коммунальных отходов. Как сообщил глава города Дмитрий Кощенко, изменения на мусорных площадках начались с 1 января 2021 года, всего в эксперименте задействовано 72 дома, в которых проживают около 15 тысяч жителей.

- В настоящее время в микрорайонах, участвующих в эксперименте, установлено 150 контейнеров: 78 - для накопления смешанных (сухих) отходов, еще 72 - для влажных (органических) отходов, - прокомментировал он.

Отходы вывозят разные машины по установленному графику на мусоросортировочный комплекс, где они подлежат учету по фракциям. Отсортированные фракции, содержащие полезные компоненты, направляют на утилизацию в другие регионы Российской Федерации, остальные - размещаются на полигоне поселка Высокий.

В случае успешной реализации эксперимента данный опыт распространится и на другие районы города.