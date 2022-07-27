В Сургутской ОКБ появился аппарат для разрушения опухолей и метастаз

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Сургутской ОКБ появился аппарат, предназначенный для разрушения как первичных опухолей, так и метастаз различных органов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Принцип работы аппарата сводится к тому, что специальный электрод вставляется в опухолевый очаг, затем на него подается энергия, происходит нагрев и буквально выпаривание этой опухоли.

- Эта система позволяет выполнять органосохраняющие операции, то есть не удаляя часть органов, как это было ранее. Форма иглы позволяет легко устанавливать электрод в объемном образовании под контролем УЗИ и КТ, - рассказал врач-онколог, заведующий онкологическим отделением городской больницы Сергей Копейка.

Плюс таких операций в том, что они малотравматичные. Кроме того, длительность сеанса не превышает 15-20 минут.