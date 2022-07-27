В Нижневартовском районе иномарка сбила 8-летнего велосипедиста во дворе дома

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 26 июля в поселке Излучинск Нижневартовского района.

- Установлено, что около 15:30 водитель «Сузуки», находясь во дворе переулка Молодежный, наехал на 8-летнего велосипедиста, который, по предварительным данным, двигался во встречном направлении. В результате ДТП мальчик получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД задержали 4 водителей в состоянии опьянения, 7 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

За выезд на полосу встречного движения привлечено 36 водителей, за нарушение правил перевозки детей - 60.