В Нижневартовске задержали приезжего парня с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего уроженца Томской области, который в приехал в город для сбыта наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленника задержали около одного из домов по ул. 11П.

- При себе у него было два полимерных пакетика с порошкообразным веществом общей массой 35 граммов, которое оказалось мефедроном. Кроме того, в съемной квартире парня обнаружили приспособления для расфасовки: упаковочный материал, зеркало и полимерный пакет с остатками вещества, скотч и электронные весы, - уточнили в ведомстве

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Позже правоохранители выяснили, что молодой человек приехал из города Стрижевой, где был судим за неправомерное завладение автомобилем.

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит суровое наказание.