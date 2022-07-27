Глава Нефтеюганска отчиталась о ходе ремонта дорог и внутриквартальных проездов

Фото: личная страница Эльвиры Бугай в соцсети

В Нефтеюганске продолжается ремонт автодорог и внутриквартальных проездов. Об этом сообщила глава города Эльвира Бугай.

На сегодняшний день выполнена замена асфальта по улице Киевская (от улицы Нефтяников до Парковой) - 432 метра, восстановлен тротуар - 30 метров и укреплены обочины.

Такие же работы проведены на участке по улице Кузоваткина (от улицы Мамонтовская до Нефтяников) - 206 метров, там же выполнено устройство бортовых камней.

Окончены ремонтные работы автодороги и по улице Нефтяников (от улицы Петухова до Кузоваткина) - 8 076,8 метров квадратных.

Фото: личная страница Эльвиры Бугай в соцсети

Отремонтировано дорожное полотно по улице Мира (от улицы Жилая до Строителей) и обратное направление на участке от улицы Нефтяников до улицы Строителей - 2 364,2 метра квадратных.

Практически завершен капитальный ремонт автодороги проездов 8П - 636 метров и 5П - 1,629 метра дорожного полотна и 700 метров тротуара.

А в микрорайонах 10,16 и 16А ведется ямочный ремонт внутриквартальных проездов. В 14 микрорайоне такой же ремонт подходит к завершению.