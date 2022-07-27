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Происшествия27 июля 2022 1:57

Погода в Югре на 27 июля 2022 года: становится теплее

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода в Югре на 27 июля

Погода в Югре на 27 июля

Фото: Вера Зенина

В среду, 27 июля, по прогнозам метеорологов, в Югре ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, в восточных районах до +15, днем +21...+26.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по Югре

Фото: МЧС России по Югре