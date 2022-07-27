Погода в Югре на 27 июля 2022 года: становится теплее

Погода в Югре на 27 июля Фото: Вера Зенина

В среду, 27 июля, по прогнозам метеорологов, в Югре ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, в восточных районах до +15, днем +21...+26.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +8...+10 градусов, днем +22...+24.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: