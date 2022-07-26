За полгода тюменские энергетики обработали более 74 тысяч обращений

Фото: «Россети Тюмень»

В первом полугодии «Россети Тюмень» обработали более 74 тысяч обращений потребителей. Порядка 12 тысяч обращений поступили в компанию через интернет-сервисы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 22 %. Чаще всего потребители обращаются с вопросами, касающимися техприсоединения и учета электроэнергии.

Основными способами взаимодействия энергетиков с потребителями 3 года подряд остаются интернет-сервисы и телефонная связь. Онлайн-обслуживание осуществляется через корпоративный сайт, Единый портал электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ», мобильное приложение и электронную почту. Суммарно по 4 каналам в первом полугодии в энергокомпанию поступило более 12 тысяч писем и сообщений. При этом существенная часть обращений продолжает поступать по телефону – операторы контактного центра приняли с начала года свыше 54 тысяч звонков, поступивших на единый «горячий» номер.

Как отмечают специалисты, резкое увеличение доли онлайн-формата в структуре запросов может говорить о востребованности корпоративных онлайн-ресурсов и верном курсе энергокомпании на повышение удобства и прозрачности коммуникаций. В связи с этим энергетики непрерывно совершенствуют систему и стандарты обслуживания клиентов, уделяя внимание как новым, так и традиционным форматам взаимодействия. Как сообщалось ранее, после снятия коронавирусных ограничений с июля очный прием граждан возобновили Центр обслуживания клиентов в Тюмени и пункты по работе с потребителями в 8 городах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.