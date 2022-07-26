Молодой югорчанин поехал в ночной клуб, выпив десять банок пива Фото: Ольга Крыльцова

В Советском сотрудники ГИБДД задержали 21-летнего парня, который вновь сел за руль в алкогольном опьянении и не имел прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Автомобиль с водителем остановили на ул. Железнодорожная. Молодой человек, находящийся за рулем, отказался проходить медицинское освидетельствование и на состояние алкогольного опьянения. Также у задержанного не оказалось водительского удостоверения, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе дальнейшего разбирательства парень признался полицейским, что выпил десять банок пива, а затем решил съездить в один из ночных клубов соседнего города, около которого его и задержали.

Также правоохранителям удалось узнать, что в мае 2020 года югорчанина осудили за аналогичное преступление. Он находился в алкогольном опьянении за рулем угнанного автомобиля и оскорбил стражей порядка при задержании. Тогда суд приговорил его к 2 года и 3 месяцам лишения свободы. Кроме того, он был неоднократно судим за совершение краж и угонов.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.