Коронавирус в Югре, последние новости на 26 июля 2022 года: заразились 29 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 53 человек в 5 муниципалитетах, а именно:

Фото: оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - один человек, с симптомами ОРВИ - 28, в бессимптомной форме - 0. В медучреждения округа госпитализировано 10 жителей.

За весь период в регионе подтверждено 212 133 случая коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 209 115 человек, скончались - 2 557.

В России выявлено 6 183 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 664. Всего в стране зарегистрировано 18 545 009 случаев. Излечились от коронавируса 5 422 человека, скончались - 47.