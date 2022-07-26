Фото: администрация Ханты-Мансийска

Жителей Ханты-Мансийска приглашают на субботник по расчистке берега Иртыша. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет 29 июля в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

- Хантымансийцы расчистят прибрежную полосу на нескольких участках протяженностью более 5 километров. Присоединиться к акции могут все жители города любых возрастов и профессий, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, в этом году уже более 700 человек приняли участие в субботниках на берегу реки. Протяженность очищенной береговой полосы составила 7 километров, собранно порядка 80 кубов мусора.

Пакеты и перчатки для уборки можно получить в отделе экологии департамента городского хозяйства, расположенного по ул. Калинина д. 26, кабинет №2. Задать вопросы можно по телефону: +7 (3467) 32-33-92.

Следующие субботники в рамках проекта пройдут 12 и 26 августа.