Житель Октябрьского района зарезал приятеля за тунеядство Фото: Ольга Крыльцова

Няганские следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Приобе, обвиняемого в убийстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, жертвой злоумышленника стал его знакомый, в квартире которого он временно проживал.

По мнению подозреваемого, его товарищ вел паразитический образ жизни, нигде не работал и не платил коммуналку. Именно это и стало причиной конфликта между мужчинами, переросшего в поножовщину.

- По версии следствия, в ночь с 22 на 23 июля подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему приятелю, в квартире которого он временно проживал, удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия, - прокомментировали в следкоме.

О произошедшем злоумышленник рассказал соседу, который вызвал скорую помощь и полицию.

Сейчас мужчина задержан и обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.