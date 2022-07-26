В Югре количество заболевших коронавирусом выросло почти в полтора раза Фото: Вера Зенина

В Югре прошло очередное заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как оказалось, в текущем периоде наблюдается рост заболеваемости, по сравнению с прошлой неделей количество заразившихся COVID-19 возросла на 43,5%.

- Рост количества заболевших наблюдается в 11 муниципалитетах, во главе списка - Сургут и Нижневартовск. Наибольшее число людей заразились в местах массового пребывания, также зафиксировано 48 завозных случаев из-за рубежа и субъектов РФ, - рассказала руководитель окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева.

В связи людям из группы риска рекомендуется носить маски в общественных местах, закрытых помещениях и пользоваться антисептиками.

Но есть и хорошая новость: в течение последних четырех недель в Югре не регистрируются тяжелые формы коронавируса.

- Несмотря на рост заболевших, число госпитализированных за прошедшую неделю сократилось на 20%. В настоящее время в семи медицинских организациях на лечении находятся 47 человек», - сказал глава регионального депздрава Алексей Добровольский.

Также на заседании выступила глава Югры Наталья Комарова. По ее словам, уровень заболеваемости зависит от того, насколько все будут придерживаться мер самоконтроля - это самоизоляция, прохождение вакцинации и ревакцинации, ношение масок, использование антисептиков.

- Только коллективный иммунитет поможет нам сохранить свое здоровье и здоровье близких людей, - подчеркнула губернатор.