В Нижневартовском районе перевернулась «Газель» с пассажирами: есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 25 июля на 5 километре автодороги Нижневартовск - Излучинск (Нижневартовский район).

- По предварительным данным, 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Mercedes 308D», не справился с управлением и съехал на обочину, а после - в кювет, где транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель и пассажиры (25-летняя женщина и 27-летний мужчина) получили травмы, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло три аварии, в которых пострадали пять человек.

Также сотрудниками ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения, 7 - за отказ от прохождения освидетельствования и одного - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлечено 39 водителей, за нарушение правил перевозки детей - 53.