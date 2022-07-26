«До семи обращений в день»: вартовчане все чаще получают травмы, катаясь на электросамокатах

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Нижневартовске участились случаи получения травм жителями при падении с электросамокатов. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, только за первые летние месяцы в травмпункт обратились 3 037 вартовчан, а это практически на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (и это при том, что июль еще не закончился).

По словам медиков, это связано с так называемый кикшерингом - прокатом электросамокатов, который появился в городе совсем недавно.

- В этом году мы впервые наблюдаем высокий рост обращаемости пациентов в связи с падением с электросамокатов - до семи в день. Последствиями таких травм являются тяжелые переломы верхних и нижних конечностей, в некоторых случаях - сочетанные, например, травмы головы и позвоночника. Риск в данном случае представляет высокая скорость и отсутствие группировки при падении, - рассказал и. о. заведующего травматолого-ортопедическим отделением взрослой поликлиники Артем Логинов.

Среднего возраста у пострадавших как такового нет. Обращаются молодые люди 18 лет и старше, а также граждане пожилого возраста. Так, к примеру, на этой неделе за помощью обратилась 80-летняя бабушка.