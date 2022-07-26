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Происшествия26 июля 2022 1:51

Погода в Югре на 26 июля 2022 года: кратковременный дождь

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода в Югре на 26 июля

Погода в Югре на 26 июля

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 26 июля, по прогнозам метеорологов, в Югре ожидается переменная облачность, местами по восточным и южным районам пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +12... +17 градусов, днем +20...+25.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре