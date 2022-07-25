За прошедшие выходные в Когалыме задержали сразу трех водителей, лишенных прав

За прошедшие выходные автоинспекторы Когалыма возбудили сразу три уголовных дела за повторное вождение автомобиля в алкогольном опьянении.

Так, 23 июля наряд ДПС остановил на ул. Мира автомобиль под управлением водителя 1999 года рождения, который был пьян. При дальнейшей проверке документов стало известно, что молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен прав.

Аналогичный факт был выявлен и 24 июля, когда полицейские остановили на ул. Дружбы Народов машину, за рулем которой находился мужчина 1988 года рождения. Он также оказался под действием спиртного и был лишен прав.

Кроме того, инспекторы ДПС выявили еще одного ранее судимого водителя 1989 года рождения. Он ехал на автомобиле в состоянии опьянения по ул. Молодежная, не имея прав.

Сейчас все нарушители находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а их автомобили помещены на штрафстоянку.