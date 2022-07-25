В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Фото: Вера Зенина

Власти Югры ввели в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правительства 22 июля 2022 года.

«Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в его границах, и установить региональный уровень реагирования», - говорится в документе главы региона Натальи Комаровой.

Ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации ЧС в Югре назначен заместитель губернатора Азат Ислаев.

По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, на утро 25 июля в автономном округе действуют 23 лесных пожара общей площадью 3 420,0 гектара, из них локализовано девять - 1 563,0 гектара. Ландшафтные пожары отсутствуют.

Также на сегодняшний день в Югре прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.