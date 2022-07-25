Коронавирус в Югре, последние новости на 25 июля 2022 года: заразились 53 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 53 человек в 14 муниципалитетах, а именно:

Фото: оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - один человек, с симптомами ОРВИ - 52, в бессимптомной форме - 0. В медучреждение округа госпитализирован один житель.

За весь период в регионе подтверждено 212 104 случая коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 209 092 человека, скончались - 2 557.

В России выявлен 6 571 человек с COVID-19, госпитализировано - 759. Всего в стране зарегистрировано 18 538 826 случаев. Излечились от коронавируса 4 234 человека, скончались - 34.