Житель Октябрьского района умер после укуса клеща

Житель Октябрьского района скончался после укуса клеща Фото: Ольга Крыльцова

Житель Октябрьского района скончался после укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, мужчина слишком поздно обратился за медицинской помощью, поэтому врачам и не удалось сохранить ему жизнь.

- Мужчина скончался от последствий заражения, начавшихся из-за отсутствия прививки, - уточнили в ведомстве.

По данным регионального Роспотебнадзора, на 19 июля зарегистрировано 5 357 случаев присасываний клещей, что выше среднемноголетнего уровня на 68% и больше относительно аналогичного периода 2021 года на 41%.

Наиболее часто клещи нападают на людей в лесу (33,6%), на дачах и садовых участках (28,9% всех обращений). В черте населенного пункта пострадало 20,3% всех обратившихся за медицинской помощью, завозные случаи составили 3,9%.

Территория Югры находится в крупнейшем природном очаге клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Клещевой энцефалит - крайне опасное заболевание, поражающее нервную систему и чреватое параличом или даже летальным исходом. Осложнения появляются у 30-80% переболевших, преимущественно это паралич верхних конечностей. Человек остается инвалидом на всю жизнь.