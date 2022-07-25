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Общество25 июля 2022 9:36

Житель Октябрьского района умер после укуса клеща

Мужчина слишком поздно обратился за медицинской помощью
Марина Прохорова
Житель Октябрьского района скончался после укуса клеща

Житель Октябрьского района скончался после укуса клеща

Фото: Ольга Крыльцова

Житель Октябрьского района скончался после укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, мужчина слишком поздно обратился за медицинской помощью, поэтому врачам и не удалось сохранить ему жизнь.

- Мужчина скончался от последствий заражения, начавшихся из-за отсутствия прививки, - уточнили в ведомстве.

По данным регионального Роспотебнадзора, на 19 июля зарегистрировано 5 357 случаев присасываний клещей, что выше среднемноголетнего уровня на 68% и больше относительно аналогичного периода 2021 года на 41%.

Наиболее часто клещи нападают на людей в лесу (33,6%), на дачах и садовых участках (28,9% всех обращений). В черте населенного пункта пострадало 20,3% всех обратившихся за медицинской помощью, завозные случаи составили 3,9%.

Территория Югры находится в крупнейшем природном очаге клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Клещевой энцефалит - крайне опасное заболевание, поражающее нервную систему и чреватое параличом или даже летальным исходом. Осложнения появляются у 30-80% переболевших, преимущественно это паралич верхних конечностей. Человек остается инвалидом на всю жизнь.