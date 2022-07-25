Фото: департамент общественных и внешних связей Югры

Сургут и Нижневартовск станут метами сбора стрит-арт художников со всей страны. Они съедутся для участия в фестивале уличного искусства «Мо сты», который пройдет в августе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента общественных и внешних связей Югры.

- Совсем немного осталось до старта фестиваля уличного искусства «Мо сты». Уже в августе он соберет таланты со всей страны, которые добавят красок Сургуту и Нижневартовску - более 20 арт-объектов украсят стены домов, электробудок и заборы, - отметили в ведомстве.

Кстати, жители Нижневартовска старше 16 лет могут стать ассистентами художников. В их обязанности будет входить сборка палитр, подготовка поверхности для работ, фотографирование процесса и сопровождение гостей.

- Когда еще в Нижневартовске соберется столько опытных и талантливых художников? Не стоит упускать шанс с ними пообщаться и сделать свой вклад в развитие облика города! Конечно, будет непросто, зато очень весело и интересно, - рассказал директор фестиваля Андрей Ольховский.

Заявки принимаются до 29 июля. Сначала для добровольцев проведут небольшое обучение, а также экскурсию по работам «Мо сты-2021».