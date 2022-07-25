В Сургуте обеспокоены неторопливостью подрядчика, работающего в парковой зоне мкр. 20А

Фото: Дума Сургута

Сургутский депутат Богдан Гужва и член регионального штаба ОНФ Рустем Юсупов выражают беспокойство относительно того, успеет ли подрядчик завершить все работы в парковой зоне микрорайона 20А. Там представитель власти о общественник побывали в минувшие выходные, совершая объезд по объектам благоустройства.

Согласно проекту, в парке должны появиться многофункциональная игровая площадка с резиновым покрытием, малые архитектурные формы и тренажеры, но пока там лишь площадка, засыпанная песком.

- Конечно, будем надеяться, что подрядчики справятся, но, если честно, пока оптимизма все то, что происходит на этом объекте, лично у меня не вызывает, - сказал Богдан Гужва.

По словам Рустема Юсупова, сейчас на объекте планируются работы по уплотнению песка, а это займет минимум неделю, то есть, уже будет конец июля.

- На все остальные работы останется месяц. Для того, чтобы успеть сдать все в срок, подрядчику надо набрать темп, - подытожил член ОНФ.

Добавим, что стоимость строительства объекта по контракту - чуть более четырех миллионов рублей. Срок выполнения работ - с первого июня до конца августа.