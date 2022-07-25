В Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки: он вылетел на встречку

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь погиб человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла 24 июля на 547 километре трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район).

- По предварительным данным, в 02:06 ночи 31-летний водитель «Datsun» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Toyota» под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП виновник аварии скончался на месте происшествия, а второй водитель и его 31-летний пассажир получили травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие выходные в Югре произошло 7 ДТП, в которых один человек погиб и 12 - получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.

Также сотрудниками ГИБДД задержали 31 водителя в состоянии опьянения, 16 - за отказ от прохождения освидетельствования и 10 - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен к ответственности 51 водитель и 110 - за нарушение правил перевозки детей.