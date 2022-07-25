В Нижневартовске открываются ресурсные классы для детей с особенностями развития

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске расширяют список услуг для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет об образовательной и реабилитационной программах, предоставляемых по принципу «одного окна». Этот механизм внедрила директор центра «Таукси» Ольга Иванова при поддержке местных властей.

- Три года назад на базе реабилитационного центра «Таукси» специально открыли первый кабинет для детей, передвигающихся в инвалидных креслах, и с другими особенностями здоровья. Также обустроили автогородок, воссоздающий реальную улицу. В нем дети могут обучаться правилам дорожного движения. В дальнейшем к проекту присоединились школа №34 и детский сад №10, - рассказала Ольга Иванова.

Благодаря взаимодействию между организациями ребята обучаются в обычной среде, а после занятий приходят в центр, где получают всестороннюю помощь.

Еще одним важным направлением комплексной реабилитации стало открытие ресурсных классов (в прошлом году на базе школы №1, в этом - на базе школы №8).

- Благодаря совместной работе удалось организовать подвоз детей, занимающихся в ресурсных классах данных школ. Из школы №1 ребят в «Таукси» привозят на муниципальном автобусе, а из школы №8 автобусом, предоставленным центром «Патриот». Коллектив учреждения проводит для ребят дополнительные занятия. В течение года услуги получают 95 особенных детей, - отметил заместитель директора городского департамента образования Юрий Шитиков.

Отметим, что с 2013 года в школе №8 обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья со всего города. Организация является региональным инновационным центром по созданию инклюзивной среды. С нового года реабилитация действует в режиме «единого окна».