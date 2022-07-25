Погода в Югре на 25 июля 2022 года: осадков не ожидается

Погода в Югре на 25 июля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 25 июля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно, но с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах ночью туман, днем - гроза. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, по юго-западу до +18, днем +20...+25.

В Ханты-Мансийске будет также облачно и с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: