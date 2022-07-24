В Югре выходили недоношенных тройняшек Аню, Дашу и Машу. Фото - dzhmao.ru.

В Югре выходили недоношенных тройняшек Аню, Дашу и Машу. Такой чудесный подарок преподнесла своему мужу Денису Надежда Поздеева.

– Первая, желанная, самостоятельная беременность и сразу три прекрасных дочери. Сестрёнки родились на сроке гестации 35 недель с весом 1600 грамм каждая, поэтому первое время они наблюдались в реанимации новорождённых, а затем в отделении недоношенных детей. Малышки быстро адаптировались, окрепли, стали хорошо набирать вес и уже через месяц вместе с мамой были выписаны домой, – рассказали в окружном депздраве.

Медики отмечают, что восстановительное лечение является важным этапом ведения детей, жизнь которых началась с борьбы за эту самую жизнь: «Маленькие герои, прошедшие сложный путь в палате реанимации, нуждаются в создании условий для адекватного формирования навыков и умений. Это дети, которые перенесли гипоксию и асфиксию в родах, родившиеся с малой массой тела, имеющие нарушения в процессе адаптации и малыши-торопыжки, которые встретились со своими родителями раньше положенного срока».