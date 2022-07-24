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Здоровье24 июля 2022 11:30

Коронавирус в Югре, последние новости на 24 июля 2022 года: заболел еще 61 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 24 июля 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 июля 2022 года увеличилось на 61.

Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 июля 2022 года увеличилось на 61.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 июля 2022 года увеличилось на 61. Всего с начала пандемии ковид подхватил 212 051 человек.

По состоянию на 24 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 757 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 36,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 18 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 4 812 человек, или на 0,2% больше в сравнении с 23 июля 2022 года. Выявлено 7 523 новых случая. Умерло за сутки 37 человек.